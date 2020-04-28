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Hakkari'de araçlar dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi, korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kurduğu ekiple araçları dezenfekte ediyor.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekibi, İl Emniyet Müdürlüğünün ve toplu taşıma yapan araçları dezenfekte etti. Vatandaşların sağlığının korunmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana dezenfekte ve hijyen çalışmalarımız devam ediyor. Burada her gün yüzlerce aracı dezenfekte ediyoruz ve bunu zorunlu hale getirdik. Bu süreçte zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Sosyal mesafe kurallarına kesinlikle riayet edelim" dedi.

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