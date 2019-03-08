Hakkari'de “Arapça Metin Canlandırma ve Arapça Şiir” yarışması

Hakkari'de Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından “Arapça Metin Canlandırma ve Arapça Şiir” yarışması düzenlendi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün düzenlediği 10. Arapça etkinliği kapsamında Hakkâri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde yapılan yarışmaya; il merkezi, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinden imam hatip liseleri katıldı. “Arapça Metin Canlandırma ve Arapça Şiir” şeklinde iki kategori halinde düzenlenen yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Din Öğretimi Şube Müdürü Abdülmecit Yılmaz katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi Fatma Abbasigil'in açılış konuşmasının ardından yarışmalara geçildi. Daha sonra iki kategoride yapılan yarışmaların sonucunda öğrenciler para ve çeşitli ödüller verildi.

Yarışmada, “Metin Canlandırma” kategorisinde birinciliği Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ikinciliği TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi ve üçüncülüğü ise Seyyid Abdullah Şemdinli Anadolu İmam Hatip Lisesi elde etti.