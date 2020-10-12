İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de araziye terk edilmiş 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Derecik ilçesi Yeşilova Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda, araziye çuval içerisinde atılmış toplam 3 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesi Yeşilova Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda, araziye çuval içerisinde atılmış toplam 3 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 11.10.2020 günü ilimiz Derecik ilçesi Yeşilova Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda araziye çuval içerisinde atılmış vaziyette 7 paket halinde bulunan toplam 3 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.