Hakkari'de asansörler denetlendi

Hakkari Belediyesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre denetimlerini sürdürüyor. İlgili yönetmelik çerçevesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile birlikte denetim yapan zabıta ekipleri, ilgili bina görevlilerini de bilgilendirdi.