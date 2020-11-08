Hakkari'de asfalt çalışmalarına hız verildi

Hakkari'de yaklaşan kış mevsimi öncesi asfaltlama çalışmalarına ağırlık verildi.

Etkili olan yağışlar nedeniyle çalışmaların yarıda kaldığı Hakkari'de güneşli havanın kendini göstermesi ile birlikte çalışmalara kaldığı yerden devam edildi. Kayacan Caddesi ve Bağlar Mahallesi sanayi zemin çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte sıcak asfalt serim işlemine başlanacağı belirtildi.

Kayacan Caddesi sakinleri, çamurdan geçilmeyen caddelerinin eski asfaltının kaldırıldığını, yeni kenar taşları döşendiğini ve akabinde başlatılacak asfalt çalışmasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler. Belediye ekiplerine teşekkür eden esnaf, kentin en eski caddesinin asfalta kavuşması heyecanını yaşadıklarını söylediler.

Durankaya beldesi, Bay köyü, Bağlar ve Merzan mahallesinin ulaşımını sağlayan Bağlar Mahallesi yolundaki eski asfaltı sökülerek, zeminini sıcak asfalt için hazır hale getirildi. Sanayi esnafı da bir taraftan istinat duvarı diğer taraftan da asfalt çalışması başlatan belediye ekiplerine teşekkür ettiler.