Hakkari'de asfalt çalışması

Hakkari’nin Merzan Mahallesi’nde bütünlü sıcak asfalt (BSK) serme çalışmaları devam ediyor.
Hakkari'nin Merzan Mahallesi'nde bütünlü sıcak asfalt (BSK) serme çalışmaları devam ediyor.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bitümlü sıcak asfalt dökümü öncesi Merzan Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmalarını yerinde denetleyerek ilgililerden bilgi aldı. İl Özel İdaresi tarafından Merzan yoluna 3 katlı asfalt atılacağı belirtildi.
Köstebek yuvasına dönüşen yollardan kurtulan Merzan Mahallesi sakinleri, çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür ettiler.