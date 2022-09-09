Hakkari'de asfalt ve parke taşı çalışmaları devam ediyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda başlatılan asfalt ve parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Merzan Mahallesi'nin 4 semti ilk defa parke taşı ile kaplanırken, Karşıyaka Mahallesi'nde ise 3 ayrı semt asfalta kavuşturuldu. Dönüşüm ve değişimin devam ettiği Hakkari kent merkezindeki belediye hizmetleri sürüyor. Tahrip olan Pehlivan Mahallesi İtfaiye Caddesi'nde de asfalt serim çalışmaları başlatıldı.

Belediye yetkilileri, kentte parke taşı ve asfalt çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.