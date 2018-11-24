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Hakkari'de aşiret usulü öğretmenler günü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de Jirki aşireti mensubu Kırıkdağ köyü muhtarı Necmi Adıyaman, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenleri evinde ağırladı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Jirki aşireti mensubu Kırıkdağ köyü muhtarı Necmi Adıyaman, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenleri evinde ağırladı.



Kırıkdağ köy muhtarı Necmi Adıyaman, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Şehit Yarbay Mesut Kuru İlköğretim Okulu öğretmenlerine yönelik verdiği yemeğe Jirki Aşireti liderleri Tahir Adıyaman, Mehmet Adıyaman, Zap Karakolu Komutanı Başçavuş Caner Gencer ve öğretmenler katıldı. Aşiret liderleri öğretmenlerin bu özel gününü kutladı. Okul Müdürü Nazmi Üce ise, bütün öğretmenler adına muhtar Necmi Adıyaman'a teşekkür ederek bu ince davranışından dolayı teşekkür etti.


Muhtar Adıyaman'ın öğretmenler adına hazırladığı yaş pastayı kesmesinin ardından yemek programı sona erdi.

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