Hakkari'de Atatürk'ü anma töreni

Hakkari'de 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi.

Valilik önünde Atatürk anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda devam etti. Burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşmadan sonra Atatürk adlı oratoryo sahnelendi. Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesiyle sona eren programda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, öğrencileri tebrik ederek, onlarla fotoğraf çektirdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Ali Aydın Torun, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.