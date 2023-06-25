Hakkari'de attan düşen vatandaş ambulans helikopterle kurtarıldı

Hakkari'de attan düşerek ağır yaralanan vatandaş ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kırıkdağ köyü Çiçek Vadisi'nde meydana geldi. Kurbanlık koyun almak için yaylaya çıkan Sabahattin Yiğit isimli vatandaşın bindiği at huysuzlaştı. Şaha kalkan atın üzerinden düşen Yiğit, ağır yaralandı. Yaylacıların haber vermesiyle bölgeye 112 ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Araç yolunun olmadığı bölgeye yürüyerek giden sağlık ekipleri Yiğit'e yapılan ilk müdahalede düşmenin etkisiyle sırt ve kaburgalarında kırıklar olduğu tespit edildi. Bölgeden sedye ile taşınmasının riskli olması üzerine Yiğit için ambulans helikopter çağrıldı. 3 bin rakımlı yaylaya gelen ambulans helikopter yaralı vatandaşı Hakkari Devlet Hastanesine götürdü. Yiğit'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.