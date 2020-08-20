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Hakkari'de b kınalı keklik doğaya bırakıldı

Gaziantep Kınalı Keklik Üretim İstasyonundan Hakkari’ye gönderilen bin Kınalı Keklik, doğaya salındı.

Gaziantep Kınalı Keklik Üretim İstasyonundan Hakkari'ye gönderilen bin Kınalı Keklik, doğaya salındı.


Gaziantep Kınalı Keklik Üretim İstasyonundan Hakkari'ye gönderilen bin Kınalı Keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz ekiplerince, keklik polarizasyonun azaldığı belli noktalarda doğaya salındı. Doğa Koruma Milli Parklar Hakkari Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, Gaziantep Kınalı Keklik Üretim İstasyonundan Hakkari'ye gönderilen bin Kınalı Keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince keklik polarizasyonun azaldığı belli noktalarda doğaya saldıklarını söyledi.

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