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Hakkari'de bahar temizliği

Hakkari Belediyesi ekipleri bahar temizliği kapsamında çöp toplama, cadde, meydan ve yol temizliklerinin yanı sıra park ve yeşil alanlardaki dezenfekte çalışmalarını da sürdürüyor.


Bahar temizliğine büyük önem veren Hakkari Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her gün belirlenen plan dahilinde kent merkezinde temizlik çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöplerin toplanması ve süpürülmesinin yanı sıra ana cadde, yol ve meydanın çevre temizliği konusunda da yoğun mesai harcıyor.


Genel temizlik çalışmalarının yanı sıra park ve yeşil alanların temizliğine de büyük önem veren belediye ekipleri, bahar ayı ile birlikte ortaya çıkan çöpleri de toplayarak kent dışına çıkarttı.


Konona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını da sürdüren Hakkari Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor.

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