Hakkari'de BAL heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig'ine (BAL) yükselmek için mücadele eden Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübü, sahasında konuk ettiği Yüksekova Belediyespor'a penaltılarda mağlup oldu.

Merzan Şehir Stadında oynanan maçı Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Duruk ve Mustafa Pala, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca , Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile takım yöneticileri ve yüzlerce taraftar izledi. Tribünde yer bulamayan bazı taraftarlar ise, karşılaşmayı sahaya yakın yüksek noktalardan izledi.

Yeni sezonda Hakkari'yi Bölgesel Amatör Lig'inde temsil edecek takımın belirlendiği karşılaşmada, Yüksekova Belediyespor ev sahibi Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Kulübünü normal süresi 2-2 biten maçta penaltılarda eledi.

Önümüzdeki sezon için adını BAL'a yazdıran Yüksekova Belediyespor, maçın bitiş düdüğüyle sevinç gösterisi yaptı.