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Hakkari'de Balaban kuşu bulundu

Hakkari’de nesli tükenen kuş türleri arasında bulunan Balaban kuşu Hakkari’de baygın halde bulundu.

Hakkari'de nesli tükenen kuş türleri arasında bulunan Balaban kuşu Hakkari'de baygın halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde askerler tarafından baygın halde Balaban kuşu bulundu. Kuşu besleyerek bakımını yapan askerler daha sonrada durumu Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdiler. Nesli tükenmek üzere olan kuş türü arasında yerini alan Balaban kuşu olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü görevlileri, kuşu askerlerden teslim alarak koruma altına aldılar. Tedavisi devam eden Balaban kuşunun sağlığına kavuşması halinde tekrar doğaya salıverilecek.

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