Hakkari'de başıboş hayvanlarla mücadele

Bir süre önce kent merkezinin değişik noktalarına bırakılan başıboş hayvanlara yönelik çalışma başlatan zabıta ekipleri, topladıkları hayvanları il dışına çıkartmıştı. İlan ve duyurular yaparak hayvan sahiplerini uyaran zabıta ekipleri, hayvanlarını kent merkezine salmaları halinde gerekli cezaların kesileceği uyarısında bulunmuştu.

Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Bağlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'ndaki hayvanlar toplatılarak sahipleri son kez uyarıldı.

Hayvan sahiplerini ikinci kez uyaran zabıta ekipleri, bu defa hayvanları çarşı merkezinde gördükleri takdirde il dışında uzak bir yere götürecekleri uyarısında bulundu.