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Hakkari'de başıboş köpeklere yiyecek bırakıldı

Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başıboş köpeklere yiyecek ve su bırakılarak, gölgelik yapıldı.


Kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca karayolundaki çöplük mevkiinde bulunan başıboş köpeklere Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yiyecek ve su bırakıldı. Başıboş sokak hayvanları için yiyecek ve içecek bırakan belediye ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, “Hakkari'de hayvan barınağı bulunmuyor. Onlarca başıboş köpek kent merkezinden 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki çöplük alanda besleniyor. Yetkililerin acilen kent merkezinde bir hayvan barınağı yapması gerekmektedir. Her defasında hayvanlara yiyecek bırakan ve sağlık taramasını yapan belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz. Ancak acilen hayvan barınak merkezinin yapılması gerekmektedir” şeklinde konuştular.


Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, başıboş köpeklerin beslenmelerine yardımcı olurken, değer taraftan ise kavurucu sıcaklardan etkilenmemeleri için gölgelik yaptı.

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