Hakkari'de bayram nedeniyle yollar boş kaldı

Hakkari'de Kurban Bayramı nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen aileler, piknik alanları ve köylere akın etti. Vatandaşların tatil veya pikniğe çıkması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar ise sessizliğe büründü. Birçok iş yerlerinin kapandığı kent merkezinde adeta sessizlik hakim olurken, çarşı merkezine çıkan vatandaşlar, boş caddelerde tur attıktan sonra tekrar evlerine geri dönüyorlar.

Cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilen belediye ekipleri ise caddeleri tazyikli suyla yıkadı.