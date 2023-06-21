Hakkari'de bayram öncesi denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pastane imalathanelerini büyük bir titizlikle denetledi.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar, denetimlerde halk sağlığı açısından büyük önem arz eden iş yerlerinde hijyen konusunda esnafı uyardı. Bazı pastanene imalathanelerinde tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek cezai işlem uygulandığını ifade eden yetkililer, “Çalışanların hijyene özen göstermesi ve kullanılan araç ve gereçlerin temiz ve hijyen olması bizim öncelikli denetlediğimiz unsurlardır. Bu noktada amacımız katiyen esnafımızı zor duruma düşürmek değil, tam aksine daha temiz, daha sağlıklı şartlarda gıda üretimine katkıda bulunmak ve kendilerine bu noktada yardımcı olmaktır. Sık sık denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Her gelişimizde işletme sahiplerinin bizi güler yüzle karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Her geldiğimizde çalışan personellerin başlarında bone ile temiz ve hijyen ortamında çalışıyor olmaları bizi mutlu ediyor. Bayram öncesi denetimler çerçevesinde kent merkezinde bulunan pastane ve imalathanelere yönelik denetimlerimiz sürecektir" denildi.

Denetlemeler sırasında imalathaneleri temiz olan iş yeri sahiplerine zabıta ekipleri tarafından teşekkür edilirken, 1 işletmeye de tarihi geçmiş ürün bulunması üzerine cezai işlem uygulandı.