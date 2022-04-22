Hakkari'de bayram öncesi hijyen denetimi

Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gıda işletmelerine yönelik rutin olarak denetim yapan zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde de ilde faaliyet gösteren pastane, market, fırın, unlu mamuller ile kasapları hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihi, çalışanların kılık kıyafetlerinin temizliği ile iş yerlerinin mevzuata uygunluğu konusunda kontrol etti. Ekipler, üretimde kullanılan malzemeleri ve malzemelerin depolandığı alanlardaki hijyen durumunu detaylı şekilde inceledi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, gıda kontrol birimleri ile bayram öncesi pastacılık sektöründe faaliyet gösteren esnafa yönelik denetimler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Denetimler esnasında asgari hijyen şartları kontrol edilerek, yüzeylerden numune alınmış. Analiz neticesinde sınır değer altında kalan işletmelere cezai işlem uygulanacak” dediler.