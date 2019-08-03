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Hakkari'de bayram öncesi kasaplar denetlendi

Hakkari Belediyesi tarafından Kurban bayramın yaklaşması ile kasap ve şarküteri ile iş yerlerinin denetimi yapıldı.


Kurban Bayramı dolayısıyla şehirde bulunan kasaplarda denetimler gerçekleştirildi. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Veteriner İşleri Faaliyet Birimi ile komisyon encümenler ekipleri bayram öncesinde de kasaplara yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından bugüne kadar aralıksız olarak gıda üretim ve satış yerleri de denetimden geçirilirken, Kurban bayramına sayılı günler kala bu denetimler kasaplar üzerinde yoğunlaştırıldı. Bayram öncesi yapılan denetimlerle vatandaşların hijyenik ortamda, daha sağlıklı tüketim yapabilmeleri amaçlandı.


Yetkililer, ”Kurban bayramı öncesi ilimiz merkezindeki kasapları denetledik. Amacımız üretimden tüketime kadar vatandaşımızı sağlıklı gıda ile buluşturmak. Kontrollerimiz aralıksız sürecek. Denetimlerimizi bayram boyunca da devam ettireceğiz. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleridir. İnsan sağlığı bizim için önem arz etmektedir” denildi.


Kasaplarda hijyen denetimlerinin yanı sıra kesimlerin mezbaha kesimi olup olmadığı ve üzerinde damga bulunup bulunmadığı da kontrol edildi.

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