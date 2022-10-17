Hakkari'de begonit taşlı yol yapım çalışması

Mukaddes Akar Caddesi'nde 1500 metrekare alan üzerinde inşaat çalışmaları devam eden ve 32 iş yeri, kafe ve lokanta gibi bölümlerin bulunacağı kapalı halk pazarı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, projeyi Diyarbakır'daki kapalı hanlardan esinlenerek geliştirdiklerini söyledi. Vali Akbıyık, "Proje tamamlandığında 32 iş yeri güzel bir ortamda hizmet verecek. Göreve geldiğimizden beri belediye kaynaklarımızı etkin bir şekilde ve halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanarak, Hakkâri'mizi yaşam alanları, kültür ve sosyal projeleri, sanat faaliyetleri ile insanın yaşamaktan huzur ve mutluluk duyduğu bir il haline getirmeyi hedefledik" dedi.

Hakkari Belediyesi sosyal medya hesabında ise “Kapalı halk pazarı binamızın yapım inşaatı ve bağlantı yollarına begonit taşı yol yapımı çalışmalarının sonuna gelindi. Vatandaşlarımız istiyor belediyemiz çalışıyor" paylaşımı yapıldı.