Hakkari'de "Ben Olsaydım” temalı çalıştay, Vali Vekili Mustafa Emre Kılıç başkanlığında yapıldı.

Hakkari Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen “Ben Olsaydım” temalı “Bağımlılıkla Mücadele” çalıştayı, öğretmenevinde yapıldı. Uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularına yönelik genel durum ve değerlendirmelerin “Ben Olsaydım” teması altında ele alındığı, toplumu ve insanlığı olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadelenin daha etkin yürütülmesi için konuya ilişkin sorunların tespit edilerek çözüm önerileri değerlendirildi. Yapılan sunumların ardından bir konuşma yapan Mustafa Emre Kılıç, bağımlılıkla mücadele konusunun toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekti. Kılıç, “Çalıştay boyunca sürdürülecek çalışmalar için ortaya çıkacak önerileri çok önemsiyoruz. İnşallah, hep birlikte verdiğimiz bağımlılıkla mücadelemizde, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte el ele, gönül gönüle vererek başarılı olacağız. Bu konuyu sadece bir çalıştay düzenleyerek bırakmamamız gerekiyor. Mücadelemizi, toplumun en alt kesiminden en üst kesimine kadar tüm katmanlarıyla birlikte sürdürmemiz gerekiyor. İnşallah, bu çalıştay bir başlangıç olacak. Bu vesile ile çalıştaya katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Çalıştayın ilk bölümü, kurum amirleri ve uzmanların görüş ve düşüncelerini paylaşmalarıyla son buldu.