Hakkari'de Beşiktaş coşkusu

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup ettiği maçın ardından Hakkari'de galibiyeti kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olması Hakkari'de sevinçle karşılandı. Maç bitiminde bir araya gelen siyah-beyazlı taraftarlar, konvoy halinde şehir merkezinde tur attı. Cumhuriyet ve Bulvar caddesi üzerinde toplanan taraftarlar sevinç gösterilerinde bulundular. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Atatürk büstünün bulunduğu alana çıkan taraftarlar şampiyon Beşiktaş sloganları attı.