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Hakkari'de beyaz bayrak alan işletmeler denetlendi

Hakkari’de önceki yıllarda teknik ve hijyenik yönden belirtilen koşullara özenle uyan ve “Beyaz Bayrak” almaya hak kazanan gıda işletmeleri denetlendi.

Hakkari'de önceki yıllarda teknik ve hijyenik yönden belirtilen koşullara özenle uyan ve “Beyaz Bayrak” almaya hak kazanan gıda işletmeleri denetlendi.


Kentteki cafe, pastane ve lokanta benzeri gıda işletmelerinin teknik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol Birimi tarafından ‘Beyaz Bayrak' almaya hak kazanan işletmeler yeniden denetlendi. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Gıda Kontrol Birimi ekipleri tarafından gıda işletmeleri büyük bir titizlikle kontrol edildi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, geçmiş yıllarda il genelinde beyaz bayrak verilen işletmeleri yeniden denetlediklerini belirttiler.


İşletme sahipleri ise, denetimlerden memnun olduklarını belirterek, bu duyarlılıktan dolayı da zabıta ekiplerine teşekkür ettiler.

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