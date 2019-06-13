Hakkari'de "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projeleri kapsamında başarılı olan okullara belgeleri verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokoller gereği; 2006 yılında "Beyaz Bayrak", 2010 yılında ise "Beslenme Dostu Okul" projeleri hayata geçirildi. Hayata geçirilen projeler kapsamında başarılı olan okullara sertifikalarının verilmesi nedeniyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen sertifika törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Kaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cezmi Yakar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, kurum müdürleri ve sertifika almaya hak kazanan okul müdürleri katıldı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür; 2006 yılında “Beyaz Bayrak", 2010 yılında da "Beslenme Dostu Okul" projelerinin hayata geçirildiğini belirterek, “Projeler kapsamında 2018-2019 yılında yapılan denetimlerde; beslenme, temizlik ve hijyen kurallarına uyduğu belirlenen 17 okulumuz Beslenme Dostu Okul ve 36 okulumuz da Beyaz Bayrak sertifikası almaya hak kazanmıştır. 26 okulumuz da daha önce bu belgeye sahipti. 2018-2019 yılında başarı oranı yüzde 130 artarak beyaz bayraklı okul sayısı 62 olmuştur. Yine bu okullarımızdan 17 tanesi Beslenme Dostu Okul projesinde başvuru yaparak ilimizde ilk defa Beslenme Dostu Okul sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Medeni toplumlarda hijyene, dengeli beslenmeye ve sağlığa verilen önem bellidir. Ülkemizin geleceği için sağlıklı nesiller yetiştirmemiz, geleceğe umutla bakmamız için bu çok önemlidir. Çocuklarımızın zamanlarını en fazla geçtiği yerler de okullarımızdır. Öyleyse okullarımızı temiz tutmak ve onlara ev ortamındaymış gibi beslenme imkanlarını sunmak mecburiyetindeyiz. Bu sebeple okul ziyaretlerimde mutlaka okul kantinlerini dolaşarak yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizle dengeli ve sağlıklı beslenme ile ilgili görüş alışverişlerinde bulunuyoruz. Sağlık ile tarım ve orman müdürlüklerimizle birlikte güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmalar devam edecektir. Bu arada da diğer okullarımızın beyaz bayrak ve beslenme dostu okul standartlarını yakalaması gerektiğini sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Beslenme Dostu Okul ve Beyaz Bayrak sertifikası almaya hak kazanan okullarımızın bunu başardıklarını görüyoruz. Okul idarecilerimizin bu yöndeki gayretlerinin devamını umuyor, yaptığınız çalışmaların diğer okullarımıza da örnek olmasını diliyorum" dedi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise, Beslenme Dostu Okul ve Beyaz Bayrak sertifikasını almaya hak kazanan okullara teşekkür ederek, tüm okulların bu konuda çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Vali İdris Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından beslenme, temizlik ve hijyen kurallarına uyan okullara levha ve sertifikaları verildi.