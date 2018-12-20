Hakkari'de ‘Beyaz Çöl Antarktika Kıtasındaki İzlenim ve Çalışmalarım' konferansı

Dr. Mehmet Nuri Bodur tarafından “Beyaz Çöl Antarktika Kıtasındaki İzlenim ve Çalışmalarım” konulu bir konferans verildi.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen konferansa Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay H. Ünal Akmeşe, İl Jandarma Komutan Vekili Kamil Akel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada, Genel Sekreter Kerim Akar, üniversitenin akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı.

Dr. Mehmet Nuri Bodur; Cumhurbaşkanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği ve İTÜ-PolRec Koordinatörlüğünde yürütülen İkinci Ulusal Antarktik Bilim Seferi çalışmalarının kutup, buzul, iklim ve çevre araştırmalarına ilişkin olarak Antarktik Yarımadası, South Shetland Adaları, Livingston Adası ve çevresi, çökelme ortamlarındaki güncel sediment özelliklerinin ve dinamiklerinin belirlenmesiyle çevresel ve iklimsel etkilerin araştırılması çalışmalarını kapsadığını söyledi. İzlenimlerini anlatan Bodur, katılımcıların sorularını da yanıtlayarak konferansını tamamladı.