İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de bin abonenin suyu dondu

Hakkari’de soğuklar nedeniyle yaklaşık bin ailenin içme suyu şebekesinin donması üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Hakkari'de soğuklar nedeniyle yaklaşık bin ailenin içme suyu şebekesinin donması üzerine belediye ekipleri harekete geçti.


Hakkari'de etkili olan soğuklar nedeniyle değişik mahallelerde bine yakın abonenin su şebekesi dondu. Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri bir taraftan donan su şebekelerine müdahale ederken, diğer taraftan da vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılıyor.


Olumsuz hava şartlarına rağmen donan içme suyu şebekelerine iş makinelerinin yardımı ile müdahale eden ekipler, yer yer zor anlar yaşıyorlar. İtfaiye müdürlüğü yetkilileri, bir ay içinde yaklaşık bin hanenin içme suyu ihtiyacını taşıma yöntemiyle giderdiklerini belirtti.

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