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Hakkari'de bin bağ ot yandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Kırıkdağ köyünde kışın hayvanlara yedirilmek üzere istiflenen bin 100 bağ ot yandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde kışın hayvanlara yedirilmek üzere istiflenen bin 100 bağ ot yandı.


Alınan bilgilere göre yangın, Hakkari-Van karayolu üzerindeki Kırıkdağ köyünde meydana geldi. Aziz Akdoğan'a ait ot yığını, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yandı. Durumun Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine ekipler kısa sürede olay yerine gitti.


Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonrası yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası ilk belirlemelere göre bin 100 bağ ot yandığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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