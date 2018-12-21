Hakkari'de “Bir Kitap Bir İnsan” kampanyası

Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın kentin okuma kültürüne yönelik başlatmış olduğu “Bir Kitap Bir İnsan” kampanyası kapsamında İl Halk Kütüphanesinin gerçekleştireceği üyelik işlemleri ile tüm kamu kurumlarında kitap okumayı yaygınlaştırmayı hedefleniyor.

Bu kapsamda vatandaşların yanı sıra tüm kamu kurum amirleri ve memurların kütüphaneye üyeliklerinin yapılarak okuma kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İl Halk kütüphanesini ziyaret eden Vali Yardımcısı Mustafa Pala, üyeliğini yaparak kampanyaya destek oldu.