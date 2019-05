Hakkari'de “Bir Kitap Bir İnsan” kampanyası kapsamında okullarında yıl boyunca en çok kitap okuyan öğrenciler Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ü makamında ziyaret ettiler.

Kampanya kapsamında herkesin kitap okuyacağını ve yanında bulunan bir kişiye de okutacağını dile getiren Akbıyık, bütün hemşehrilerimizin, bürokratlarımızın, öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, herkesin gündeminin eğitim olmasını arzu ettiklerini söyledi. Vali Akbıyık, "Hakkari'de göreve başladığım günden itibaren öncelikli olarak ‘Bir Kitap Bir İnsan' kampanyasını başlattık. Bu proje kapsamında da her hafta bir okulumuzu ziyaret ederek, hem sevgili öğrencilerimize hem de değerli hemşehrilerimize kampanyamızı tanıttık. Biz bir kitap okuyacağız, bir kişiye de kitap okutacağız. Bu böyle devam edecek. Bizim tek gayemiz daha başarılı, daha mutlu, vatanını, milletini seven, vatanına, milletine faydalı insanlar yetiştirmek. Bunun da yolu hiç şüphesiz okumaktan, kitaptan geçiyor. Biz her zaman söylüyoruz, bizim birinci meselemiz kitap, eğitim diyoruz. Hakkari'de de öyle olacak. Bütün Hakkarililerin, bürokratlarımızın, öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin herkesin gündeminin eğitim olmasını arzu ediyoruz. Başarının, hayatta mutlu olmanın yolu eğitimden, kitaptan geçiyor. Bunu da inşallah Hakkari'de artıracağız ve Hakkari eğitimde hak ettiği yerde olacak'' dedi.

Yapılan ziyaretin ardından Vali İdris Akbıyık, öğrencilere çeşitli hediyeler ve kitap dağıttı.

Valiliğin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür tarafından ağırlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, 2023 Eğitim Vizyonu'nu da göz önünde bulundurduklarında kitap okumanın öğrencilere birçok kapıyı açacağını ifade ederek, son zamanlarda yapılan sınavlarda kitap okuyan öğrencilerin çok daha başarılı olduğunu belirtti. Müdür Gür, öğrencilere çeşitli hediyeler ve kitap dağıttı.