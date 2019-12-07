Hakkari'de “Bir Kitap da Senden Olsun Kampanyası”

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, yaptığı açıklamada, “Hakkari Durankaya Beldemizde Şehit Teğmen Abdulselam Özatak adına açılan Çok Programlı lisemizin Kütüphanesini yaşatıp öğrencilerimizi aydınlık geleceğe hazırlama adına ‘Bir Kitap da Senden Olsun' kampanyasını başlatmış bulunmaktayız” dedi.

Er açıklamasında, “Sosyal medya hesaplarımızdan ülkemizin her köşesinde kitap yardımını talep ve rica ettik. Bize kitap göndereceğini söyleyen bir sürü duyarlı insanımız telefonla ulaşıp en kısa sürede kitapları vakfımızın adresine göndereceklerini söylediler. Kampanyamıza şimdiden destek veren duyarlı halkımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Vakıf Dernek ve Federasyon yönetim kurulu üyelerimizle özverili bir çalışma başlattık. Burada temel amacımız şehidimizin adını taşıyan okulumuzun kütüphanesini kitaplarla donatarak okumayı seven kültürlü bir nesil yetiştirmektir. Biliyorsunuz okul kütüphaneleri öğrencilerimiz için gerçekten çok önemlidir. Dünyaya açılan en önemli kapı olarak görüyoruz. Burada çeşitli kaynaklardan edineceği bilgilerle bilinçli ve okuyan bir neslin yetişmesine ön ayak olacaklardır” dedi.

“Hakkari olarak okuyan; araştıran, çalışan, üreten, düşünen beyinlere çok acil ihtiyacımız vardır” diyen Özatak, “Bunu başarabilmek için de kırsal kesimlerdeki okullarımızda dahi modern kütüphaneler kurmalıyız. Çocuklarımızı, gençlerimizi yanlış yollara değil kitaplarla tanıştırmalıyız. Kitaplarla yolumuzu açıp ufkumuz ve gönlümüzü zenginleştirmeliyiz. Vakıf, Dernek ve Federasyon olarak öğrencilerimizin eğitim konusunda farkındalık oluşturmak ve okumanın önemini vurgulamak adına, imkanlar doğrultusunda bu tür kampanyalarla eğitime katkı sunmaya devam edeceğiz. İlimizde eğitim düzeyini en iyi bir şekilde yükseltmenin temel aracı kitap okumaktır. Tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Kimin elinde ne katkı geliyorsa kütüphanemizi yaşatma adına kitap desteğinde bulunmasını talep ve rica ediyoruz.

Bir Kitap da Senden Olsun kampanyası çerçevesinde toplayacağımız kitapları Durankaya Beldemizde Şehit Teğmen Abdülselam Özatak adına açılan Çok Programlı lisemizin Kütüphanesine götürüp okulumuza belde halkına ve öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Bağışlanan her kitap hem şehitlerimize ahde vefa hem de çocuklarımızın aydınlık yarınlarına açılan bir kapı olacaktır. Sende bir kapı açmak ister misin diyerek kampanyamızı başlatıyoruz" şeklinde konuştu.