Hakkari'de birlik beraberlik halayları çekildi

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari Valiliği Gençlim ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya Atabarı oynuyor gecesi renkli görüntüler sahne oldu.

Çevre yolu üzerinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüşe Bulvar Caddesi üzerinde sona erdi.

Yürüyüşe Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, kurum amirleri, Reng'i Hakkari sanat topluluğu ve Mustafa Kemal Anadolu Lisesi halk oyunları topluluğu ile vatandaşlar katıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri vatandaşlarla kol kola girerek davul zurna eşliğinde halay çektiler.

Şampiyonluk coşkusu yaşayan Galatasaray taraftarları da halaya katılması ile birlikte renkli görüntüler yaşandı. Galatasaray taraftarları Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdiler.

Reng-i Hakkari sanat topluluğu ve Mustafa Kemal Anadolu Lisesi halk oyunları topluluğu Atabarı oynayan oyuncular ise geceye renk kattı.

Burada konuşan Vali İdris Akbıyık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı milli mücadelenin 100'ncü yıldönümü gururla kutluyoruz ve Galatasaray'n şampiyonluğu ile birliktede çifte mutluluğu yaşıyoruz dedi.