İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de bowling etkinliği

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yürütmekte olduğu “Okul Destek” projesi kapsamında bowling etkinliği düzenledi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunmuş olduğu sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların okul dışı zamanlarını değerlendirmek, çocukları dış uyarıcılardan korumak ve akranları ile eşit fırsatlara sahip olmaları için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle buluşturma amacıyla düzenlene etkinlikler devam ediyor. Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ‘Okul Destek' projesi kapsamında çocukların kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, sosyal hayatın her alanına katılımını sağlamak amacıyla sosyal ekonomik destek alan ailelerin çocuklarına ve il müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk Hakları Komitesinin katılımıyla bowling etkinliği düzenlendi.


Bowling etkinliğine katılan çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklara verilen yemeğin ardından etkinlik sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.