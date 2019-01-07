Hakkari'de bowling etkinliği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunmuş olduğu sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların okul dışı zamanlarını değerlendirmek, çocukları dış uyarıcılardan korumak ve akranları ile eşit fırsatlara sahip olmaları için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle buluşturma amacıyla düzenlene etkinlikler devam ediyor. Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ‘Okul Destek' projesi kapsamında çocukların kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, sosyal hayatın her alanına katılımını sağlamak amacıyla sosyal ekonomik destek alan ailelerin çocuklarına ve il müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk Hakları Komitesinin katılımıyla bowling etkinliği düzenlendi.

Bowling etkinliğine katılan çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklara verilen yemeğin ardından etkinlik sona erdi.