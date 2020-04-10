Hakkari'de bozuk yollar onarılıyor

Hakkari'de karların erimesiyle birlikte tahrip olan yollar belediye ekipleri tarafından onarılıyor.

Hakkari'de bozuk olan yollarının onarılması için Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışlı havalar da bile mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürmesi, vatandaştan tam not aldı. Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bilal Korkmaz, karların erimesiyle birlikte kent merkezi ve mahallelerde bozuk olan yolları tespit ettiklerini belirtti. Korkmaz, “Halkımızın da bu bozuk olan yollardan haklı olarak şikayeti var. Parke taşı ile yama çalışmalarımız başlamıştır. İnşallah en kısa süre içerisinde tüm bozuk yolları yapacağız. Kentimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık düşüncesiyle çalışmalarımız devam edecektir” dedi.