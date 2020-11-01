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Hakkari'de büyüleyen sonbahar görüntüleri

Hakkari’de, sonbaharda yaprakları sararan ağaçlar ve kent görüntüsü ilgi çekiyor.

Hakkari'de, sonbaharda yaprakları sararan ağaçlar ve kent görüntüsü ilgi çekiyor.


Valili Parkı ve bazı cadde ve sokaklardaki ağaçlarda sonbaharın gelişiyle oluşan renk cümbüşü kent merkezine ayrı bir renk kattı.


Ağaçların yapraklarının sarı, kırmızı ve kahverengi tonlara bürünen ağaçlardaki farklı güzellik ve Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın sloganıyla yazı, sonbaharı ve kışı güzel olan “Hakkari'de hayat var gelin bu hayatı yaşayın”. Doğada oluşan renk tonlarının doğal bir stüdyo haline gelmesi Hakkari'ye gelen yerli turistlerinde ilgisini çekmeye başladı.

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