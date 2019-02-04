Hakkari'de buzla mücadele çalışması

Hakkari'de kar yağışını etkisini kaybetmesi ile birlikte dondurucu soğukların etkisini göstermesiyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Sabah saatlerinde Hakkari Belediye Başkanlığı, 5 ayrı iş makinesi ile buzla mücadele çalışması başlattı. Caddelerde geçit vermeyen buz kütleleri iş makinelerinin yardımı ile kırılarak kamyonlara yüklenip şehir dışına çıkartıldı. Belediye ekiplerinin şehrin değişik cadde ve sokaklarında başlattığı buzla mücadele ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.