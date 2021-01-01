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Hakkari'de buzla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde buzla mücadele çalışması başlatıldı.


Kısıtlama nedeniyle çarşı merkezinin boş kaldığı Hakkari'de belediye ekipleri 5 iş makinesi ile buzla mücadele çalışması başlattı. Kentin değişik noktalarındaki buzlar iş makinelerinin yardımı ile kırılarak kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı.


Kentin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri; Cumhuriyet, Bulvar, İstiklal ve Konak caddelerini tamamen buzlardan temizledi.

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