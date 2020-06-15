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Hakkari'de cadde ve sokaklar temizleniyor

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı.


Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın korona virüs tedbirleri kapsamındaki çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Kentin 15 değişik mahallesi ile çarşı merkezindeki cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı. Korona virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar dönüşümlü olarak cadde ve sokakların yıkanması işleminin aralıksız olarak sürdürüldüğü Hakkari'de, en ufak bir ayrıntı bile ise gözden kaçırılmıyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, virüsün başladığı günden beri kentte gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek, tüm birimlerin görevlerini en iyi şekilde yaptığını söyledi.

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