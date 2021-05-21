Hakkari'de camiler dezenfekte edildi

Hakkari Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, ildeki camileri hijyen kurallarına uygun bir şekilde dezenfekte etti. Belediye yetkilileri, tüm camileri kademeli bir şekilde dezenfekte ettiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın daha hijyenik bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri önceliğimizdir. Cuma namazı öncesinde ve sonrasında iyi bir dezenfeksiyon çalışması ile varsa salgın riskini ortadan kaldırmak istedik” dediler.