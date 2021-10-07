Hakkâri'de, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle program düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ülke genelinde her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle

Hakkari Merkez Şeyh İsmail Camisinde düzenlenen programda vefat eden din görevlileri için, ömrünü din görevi ve hizmetine adamış hademe-i hayrat için dualar edildi. Mevlid-i Şerif okutulmasının ardından TÜGVA Kadın ve Aile Koordinatörlüğü tarafından cemaate ikramlarda bulunuldu. Program dua ve salavatlarla sona erdi. Tüm dünyada etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında maske takılarak ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen mevlit programına kadınlar büyük ilgi gösterdi.