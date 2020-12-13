İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de can dostlar için zamana karşı yarış

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri araç çarpması sonucu yaralanan kedi ve köpekler için zamana karşı yarıştı.


Merzan Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında araç çarpması sonucu yaralanan sokak kedisine polis ekipleri sahip çıkarak, veteriner ekibine haber verdi. Olay yerine intikal eden veteriner ekipleri, yaralı kediye ilk müdahaleyi yaparak belediye kliniğine getirilerek müşahede altına aldı.


Adeta zamanla yarışan belediye veteriner ekibi, bu defa da Hakkari -Çukurca karayolu üzerinde bulunan ikinci tünel ve Valilik Çeşmesi mevkiinde görev yapan güvenlik korucularının ihbarı üzerine hemen bölgeye hareket ettiler.


Anne köpeğin araç çarpması sonucu sağ arka ayağında kırık ve bel kısmında kas zedelenmesi olduğu tespit edilerek ilk müdahalesi yapıldıktan sonra belediye kliniğinde tedavi altına alındı.


Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri zamana karşı yarışarak 1 kedi ve 2 köpeği kurtarmayı başardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.