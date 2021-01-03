İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de can dostlar unutulmadı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının beslenme ve bakımına devam ediyor.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Emrullah Kanar, belediye ekiplerinin sokak hayvanlarına yönelik beslenme ve bakıma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Biçer Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine olay yerinde aldığımız yaban güvercinin muayenesini yaptık. Yaptığımız muayene sonucunda sokak kedisinin saldırısı sonucu ağır yara aldığını tespit ettik. Gerekli önlemleri alıp yoğun bakım ünitesine aldık. Hakkari- Van kara yolu üzerinde bulunan Çanaklı köyü sakinlerinden Nejdet Adıyaman vatandaşımızın müracaatları üzerine Çanaklı köyünde muayenesini yaptığımız can dostumuzun araç çarpması sonucu ağır yaralar aldığı ve ayağında kırık olduğunu gördük. Gerekli önlemleri alıp can dostumuzu müşahede altına aldık. Yoğun kış münasebetiyle yiyecek bulmayan sokak hayvanlarını beslenme çalışmalarımız ise aralıksız devam ediyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.