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Hakkari'de can dostlar unutulmadı

Hakkari’de kar yağışı ile birlikte kış etkisini iyice hissettirirken, yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanlarının imdadına belediye ekipleri yetişti.

Hakkari'de kar yağışı ile birlikte kış etkisini iyice hissettirirken, yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanlarının imdadına belediye ekipleri yetişti.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yıl boyu aralıksız süren sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetlerini kışın bastırmasıyla birlikte daha geniş bir alanda sürdürüyor. Özellikle soğuk havaların etkisini gösterdiği kış günlerinde barınma ve besin maddesi ihtiyacı, sokak hayvanları için hayati önem arz ederken, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan kedi, köpek, kuş gibi hayvanların yiyecek ihtiyacı karşılanıyor.


Düzenli olarak devam eden besleme faaliyetleri sırasında sağlık sorunu olduğuna kanaat getirilen hayvanlar; veteriner kliniğine getirilerek sağlığına kavuşturulup, koruyucu aşıları yapılıp, kısırlaştırılarak işaretlendikten sonra alındığı bölgeye bırakılıyor.


Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu defa da lokantalarda aldığı atıkları can dostlara ulaştırarak beslenmelerini sağladı.

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