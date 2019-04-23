Hakkari'de çatışma: 2 asker yaralı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan 2 asker helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan 2 asker helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Üzümlü Bayrak Tepe üs bölgesine, öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Güvenlik güçleri de teröristlere anında karşılık verdi. Açılan ilk ateşte 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.