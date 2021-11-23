Hakkari'de çay ocakları denetlendi

Son günlerde 1 lire 50 kuruş olan bir bardak çayın 2 liradan satıldığı ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Belirlenen fiyatın üstünde çay sattığı tespit edilen 3 iş yeri uyarıldı. Ekipler, söz konusu çay ocakları denetiminde; işyeri açma ruhsatı, çalışanların sağlık karnesi, genel temizlik, bağlı bulundukları odadan alınmış fiyat listesinin görünür yere asılması, çay bardağı ve fincan gibi malzemelerin temizliğini kontrol etti. Denetimde, belirtilen kurallar çerçevesinde 10 işletmenin faaliyetini eksiksiz sürdürdüğü tespit edildi.