Hakkari'de çekirge istilası

Hakkari'de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan çekirge sürüsüne karşı belediye ekipleri harekete geçti.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelini istila eden çekirge sürüsüne karşı ilaçlama çalışması başlatıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte dün itibariyle çarşı merkezi ve mahallelerde görülen çekirge sürüsü, vatandaşlar arasında paniğe neden olmuştu. Belediyeye yapılan ihbarlar sonucu Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek çarşı merkezi ile park ve bahçeler başta olmak üzere 15 mahallede ilaçlama çalışması başlattı.

Belediye yetkilileri, çekirge istilası bitene kadar geceli gündüzlü ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.