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Hakkari'de cephanelik ele geçirildi

Hakkari’nin Derecik ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 660 adet kurusıkı tabanca ve 12 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 660 adet kurusıkı tabanca ve 12 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Bugün Derecik ilçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı mezrasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 660 adet kurusıkı tabanca ve 12 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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