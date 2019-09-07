Hakkari'de çevreye rastgele atılan çöplerle mücadele

Hakkari'nin değişik mahallelerinde bazı duyarsız mahalle sakinlerinin çevreye rastgele attığı çöplerin kaldırılması için belediye ekipleri tarafından temizliyor.

Kentin 15 değişik mahallesinde çöp noktaları bulunmasına rağmen bazı vatandaşların dere yatakları ve araçların giremediği alanlara çöp ve moloz atması tepkilere neden oldu. Rastgele atılan çöplerle mücadele çalışması başlatan Hakkari Belediyesi Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makinelerinin yardımı ile dere yatakları ve boş alanlarda tonlarca çöp topladığı belirtildi. Duyarsız bazı vatandaşların çöp noktası olmasına rağmen çevreye rastgele çöp attığını belirten vatandaşlar, bu şahısların tespit edilip ceza kesilmesi gerektiğini söylediler. Vatandaşlar, ”Temiz bir Hakkari için çöp toplanma kampanası başlatıldı. Dere yatakları ve açık alanlar çöplerden arındırıldı. İki ay geçmeden etrafa yeniden çöp atılması kabul edilemeyecek bir durumdur. Herkesin belediye ye yardımcı olması gerekir. Çevreye rastgele atılan çöpler canlıların hayatını tehlikeye atıyor. Rüzgar, poşet ve benzeri şeyleri uçuruyor; bunlar da dere yataklarını kirletmeye davam ediyor. Belediye ekipleri geceli gündüzlü çöp topluyor. Yapılan bu çalışma hiçbir ilde yok. Lütfen herkes duyarlı olsan çarşı merkezi ve mahallelerde caddelere veya boş alanlara çöp atanları herkes uyarsın” şeklinde konuştular.

Hakkari Belediyesi Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise kentin birçok noktasındaki dere yataklarında tonlarca çöp çıkarttıklarını belirterek, dere yatakları ve boş alanlara çöp atılmaması uyarısında bulundular.