Hakkari'de cezaevleri için kitap bağış kampanyası

Hakkari'de 'Bir Kitap Bir Umut' kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü gereğince ceza infaz kurumu kütüphaneleri için ülke genelinde başlatılan kampanya kapsamında Hakkari'de kitap bağışı kampanyası başlatıldı. "Bir Kitap Bir Umut" adlı kampanya kapsamında Hakkari Belediyesi önünden stant oluşturuldu. Kitap bağışlama standının açılışına Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, Cumhuriyet Savcıları, Hakkari Cezaevi Müdürü Yunus Emre Güneş , Denetimli Serbestlik Müdürü Zeynep Cengiz ve infaz koruma memurları katılarak ilk kitap bağışını yaptı.

Açılan kitap bağış standına vatandaşlar da yapacakları katkılarla ceza infaz kurumlarında bulunanlara umut olacak. Kampanyanın 16 Haziran'a kadar devam edileceği öğrenildi.