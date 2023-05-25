Hakkari'de çiftçilere karpuz ve domates fidesi dağıtıldı

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kent merkezi ve ilçelerdeki çiftçilere yüzde 75 hibeli 183 bin 168 adet domates ve 40 bin 670 karpuz fidesi dağıtıldı. “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” projesi bünyesinde kente getirilen fideler; kent merkezi, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'daki üreticilere teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığı destekli proje çerçevesinde söz konusu fidelerin alımının Van Tarım Kredi Kooperatifi üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti. Kentte ekilebilir arazilerin değerlendirilmesi ve üretimin artırılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Özkan, "550 dekar alana ekilmesi planlanan domates fidelerinden 5 bin 500 ton, 165 dekar alana ekilmesi planlanan karpuz fidelerinden de bin 650 ton ürün elde etmeyi bekliyoruz. Bu üretimle ilimizin karpuz ve domates ihtiyacının karşılanmasını hedefliyoruz. İhtiyaç fazlası da çevre illere gönderilerek gelir elde edilecek. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.